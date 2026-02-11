DCW hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DCW hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,74 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,20 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at