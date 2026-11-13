DCX Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

DCX Systems hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,02 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,810 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,40 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at