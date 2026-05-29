DCX Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DCX Systems präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 INR gegenüber 1,86 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,07 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 62,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,690 INR. Im Vorjahr waren 3,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 31,41 Prozent auf 7,43 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte DCX Systems 10,84 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at