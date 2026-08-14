DCX Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DCX Systems hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,78 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,03 Milliarden INR, gegenüber 2,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 53,58 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at