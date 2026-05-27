Ddev Plastik lndustries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ddev Plastik lndustries gab am 25.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,92 Prozent auf 7,66 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,37 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Ddev Plastik lndustries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 19,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 17,93 INR je Aktie gewesen.

Ddev Plastik lndustries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 29,48 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 26,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 20,40 INR und einen Umsatz von 30,13 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at