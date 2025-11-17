Ddev Plastik lndustries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ddev Plastik lndustries hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 4,55 INR. Im letzten Jahr hatte Ddev Plastik lndustries einen Gewinn von 4,32 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 6,80 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,80 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR sowie einen Umsatz von 6,67 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at