Ddev Plastik lndustries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ddev Plastik lndustries äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,16 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,04 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,89 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ddev Plastik lndustries einen Umsatz von 7,69 Milliarden INR eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,00 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 8,19 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at