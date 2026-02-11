|
11.02.2026 06:31:28
Ddev Plastik lndustries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Ddev Plastik lndustries stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,64 INR, nach 4,50 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,91 Prozent auf 7,33 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR sowie einem Umsatz von 6,51 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
