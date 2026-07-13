Diamond Holdings Aktie
WKN DE: A3CSQ7 / ISIN: US25265K1025
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13.07.2026 12:20:03
De Beers halts output at South African diamond mine as weak prices weigh on sale
Anglo American looking to sell diamond business as competition from lab-grown stones intensifiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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