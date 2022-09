De Guindos: EZB hat keine Schätzung des neutralen Zinses

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach den Worten von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos keine Vorstellung davon, ab welchem Niveau der EZB-Leitzins nicht mehr wachstumsfördernd wirkt. In einem Interview mit der portugiesischen Wochenzeitung Expresso widersprach er damit der Aussage des französischen Ratsmitglieds Francois Villeroy de Galhau, der den sogenannten neutralen Zins bei rund 2 Prozent sieht.

"Im EZB-Rat gibt es keine Schätzungen über den voraussichtlichen Höchstzins (terminal rate) oder den neutralen Satz - den Satz, der die Wirtschaft bei Vollbeschäftigung und stabiler Inflation im Gleichgewicht hält", sagte De Guindos und präzisierte: "Der Rat hat dazu keinen Beschluss gefasst."

Villeroy de Galhau hatte in dieser Woche gesagt: "Ich glaube, die Schätzung (für den neutralen Zinssatz R*) für den Euroraum liegt in nominaler Abgrenzung bei unter oder nahe 2 Prozent. Dorthin könnten wir bis Ende dieses Jahres kommen." Der Gouverneur der Banque de France hatte später etwas scherzhaft hinzugefügt: "Der Charme dieses Ansatzes besteht darin, dass wir nicht genau wissen, was neutral ist."

