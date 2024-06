De Guindos: EZB-Projektionen wichtig für Zinsentscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hat die Bedeutung der Stabsprojektionen für die Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) betont. In einem Interview mit dem spanischen Fernsehsender TVE, über das Reuters berichtet, liefert er damit ein Argument dafür, die Zinsen das nächste Mal frühestens im September zu senken. "Unsere Projektionen sind ein sehr wichtiger Indikator, wenn es darum geht, über die Entwicklung der Zinsen zu entscheiden", sagte De Guindos demnach. Die nächste Ratssitzung mit Projektionen findet am 12. September statt. Unter Markteilnehmern und Analysten wird darüber spekuliert, dass die EZB schon bei der nächsten Ratssitzung, am 18. Juli, beschließen könnte.

June 18, 2024 07:32 ET (11:32 GMT)