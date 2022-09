De Guindos: Großer EZB-Zinsschritt soll Inflationserwartungen dämpfen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen in der vergangenen Woche nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos um 75 Basispunkte angehoben, um die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten. "Für eine Zentralbank ist ihre Glaubwürdigkeit von grundlegender Bedeutung", sagte De Guindos laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg in Valladolid. Er fügte hinzu: "Wenn Bürger und Unternehmen nicht mehr daran glauben, dass die Zentralbank in der Lage ist, die Inflation innerhalb von eineinhalb oder zwei Jahren zu senken, dann wird die Situation sehr kompliziert, weil sofort Zweitrundeneffekte auftreten."

De Guindos sagte weiter, er wisse nicht, wie weit die Zinsen angehoben werden müssten, aber die Zentralbanker hätten aus der Zeit der steigenden Inflation in den 1970er Jahren gelernt. Ein durch den Anstieg der Strom- und Heizkosten ausgelöster Wirtschaftsabschwung werde weniger stark ausfallen als während der Euro-Schuldenkrise, fügte er hinzu.

September 12, 2022 06:26 ET (10:26 GMT)