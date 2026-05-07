07.05.2026 06:31:29

De Nora India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

De Nora India lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,20 INR. Im Vorjahresquartal waren 6,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 201,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 17,06 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte De Nora India 3,19 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,22 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 685,58 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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