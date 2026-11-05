De Nora India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

De Nora India gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,90 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei De Nora India ein EPS von 7,29 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 213,6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 218,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at