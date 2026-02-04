De Nora India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

De Nora India hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,84 INR, nach -14,710 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 104,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 175,6 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 358,4 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at