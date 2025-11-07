De Nora India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

De Nora India hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,29 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,18 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 218,4 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte De Nora India 181,3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at