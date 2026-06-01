DEAG Deutsche Entertainment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DEAG Deutsche Entertainment lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,21 Prozent auf 62,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEAG Deutsche Entertainment 67,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at