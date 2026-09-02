DEAG Deutsche Entertainment präsentierte Quartalsergebnisse

DEAG Deutsche Entertainment hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DEAG Deutsche Entertainment ein EPS von -0,210 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEAG Deutsche Entertainment in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,2 Millionen EUR im Vergleich zu 88,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at