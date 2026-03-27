KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
|
27.03.2026 20:29:13
Deal Dispatch: Estée Lauder Considers Merger, KKR Buys Nothing Bundt Cakes, Amazon Acquires Fauna Robotics
Major M&A deals this week: Corebridge Financial acquires Equitable Holdings for $22 billion, Abbott acquires Exact Sciences. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!