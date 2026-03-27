Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.03.2026 20:29:13
Deal Dispatch: Estée Lauder Considers Merger, KKR Buys Nothing Bundt Cakes, Amazon Acquires Fauna Robotics
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