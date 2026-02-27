Funk a Aktie
WKN DE: A2H63G / ISIN: US3610081057
|
27.02.2026 22:05:36
Deal Dispatch: Funko For Sale? Caesars Casino Weighs Offers, iPic Bankrupt
Major M&A deals include Kinderhook's acquisition of Enhabit, Sompo closing its $3.5-billion deal for Aspen and Spirit Airlines' bankruptcy. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Funko Inc Registered Shs -A-
|
05.11.25
|Ausblick: Funko A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Funko Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Funko Inc Registered Shs -A-
|4,20
|-0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.