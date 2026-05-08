BuzzFeed Aktie

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08.05.2026 20:10:41

Deal Dispatch: J.M. Smucker Considers Strategic Review, Meta Buys Assured Robot Intelligence, Buzzfeed On Brink Of Bankruptcy

Major M&A deals this week include: Gamestop's proposal to acquire eBay, Long Lake buys American Express Global Travel for $6.3 billion. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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