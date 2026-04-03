Unilever Aktie

Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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03.04.2026 16:35:37

Deal Dispatch: McCormick, Unilever Merge, Sysco Acquires Jetro Restaurant Depot For $29 Billion, QVC Considers Bankruptcy

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01.04.26 Unilever Overweight Barclays Capital
01.04.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Unilever Outperform Bernstein Research
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