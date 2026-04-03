Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
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03.04.2026 16:35:37
Deal Dispatch: McCormick, Unilever Merge, Sysco Acquires Jetro Restaurant Depot For $29 Billion, QVC Considers Bankruptcy
Major M&A deals this week include: Eli Lilly's $7.8 billion purchase of Centessa Pharmaceuticals; Meanwhile, IO Biotech goes bankrupt. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Sysco Corp.
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01.04.26
|S&P 500-Titel Sysco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sysco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.03.26
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18.03.26
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11.03.26
|S&P 500-Papier Sysco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sysco-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Sysco Corp.
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|Sysco Corp.
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|-1,09%
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