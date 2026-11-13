Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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13.11.2026 19:36:40
Deal Dispatch: Morgan Stanley Buys Vinyl Equity, Fox Completes Roku Acquisition, Children's Place Files for Chapter 11
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|Fox Corp B
|55,00
|3,77%
|Morgan Stanley
|172,80
|0,99%
|Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Flt Rate Non Cum Pfd Shs Series - A-
|17,75
|-0,56%
|Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -I-
|21,70
|-1,14%
|Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -E-
|24,16
|-1,23%
|Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Registered Shs Series -K-
|20,02
|-0,79%
|Morgan Stanley Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Pfd Shs Series -F-
|23,45
|-1,05%
|Roku Inc.
|142,84
|-0,85%
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