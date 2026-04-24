QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
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24.04.2026 20:27:42
Deal Dispatch: QXO Nabs TopBuild For $17 Million, Voya Financial Urged To Evaluate Strategic Options, Pat McGrath Exits Chapter 11
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Nachrichten zu QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-
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20.04.26
|TopBuild-Aktie klettert: Milliardenkauf durch BayWa-Konkurrent QXO (finanzen.at)
Analysen zu QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-
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Aktien in diesem Artikel
|QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-
|59,36
|-3,73%
|TopBuild Corp When Issued
|385,80
|-2,67%
|Voya Financial Inc
|68,50
|6,20%
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