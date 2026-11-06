Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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06.11.2026 18:36:59
Deal Dispatch: Salesforce Buys Cresta, CrowdStrike Acquires Two AI Companies, Out West Restaurant Group Bankruptcy
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