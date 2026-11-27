Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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27.11.2026 17:39:29
Deal Dispatch: Starbucks Puts Japan Business On the Block, CrowdStrike Buys Zscaler, John Deere Acquires Orchard Robotics
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|CrowdStrike
|198,16
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|Starbucks Corp.
|99,40
|2,18%
|Zscaler Inc Registered Shs
|218,10
|5,54%
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