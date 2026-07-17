ATAIBECKLEY Aktie
WKN DE: A41WEP / ISIN: US04650F1012
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17.07.2026 19:18:32
Deal Dispatch: Uber Buys Delivery Hero For $14.8 Billion, Eli Lilly Acquires AtaiBeckley, Lulu’s Fashion Considers Strategic Alternatives
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