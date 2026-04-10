Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
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10.04.2026 20:27:26
Deal Dispatch: Unilever Buys Grüns, Pershing Square Eyes Universal Music Group, Saks Global Reorganization Plan
This week's deal activity spans gaming, healthcare, energy, and private equity, with activist sales pushes and a slew of bankruptcies. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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