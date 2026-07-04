Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Verkauf bestätigt
|
04.07.2026 11:48:17
Deal fix: Continental trennt sich von ContiTech
Das Wichtigste in Kürze:
- Continental verkauft ContiTech für 4,0 Milliarden Euro an Lone Star
- Der Vollzug soll bis Ende des Jahres 2026 erfolgen
- Rund 2,5 Milliarden Euro sollen an Aktionäre zurückfließen
Die Continental AG hat den Verkauf ihres Unternehmensbereichs ContiTech an den Finanzinvestor Lone Star Funds vertraglich besiegelt. Der vereinbarte Unternehmenswert liegt laut der Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens bei 4,0 Milliarden Euro, hinzu kommen mögliche erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren.
Reifengeschäft wird zum alleinigen Kern
Mit der Transaktion bringt Continental die eigene strategische Neuaufstellung zum Abschluss und konzentriert sich künftig ausschließlich auf das Kerngeschäft Tires. ContiTech wird bereits mit dem Halbjahresfinanzbericht als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen, der Ausblick für das Reifengeschäft bleibt von der Transaktion unberührt. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, insbesondere der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden, und könnte laut Unternehmensangaben noch zum Ende des Jahres 2026 erfolgen.
Milliarden für Schuldenabbau und Aktionäre
Nach eigenen Angaben rechnet Continental beim Vollzug mit einem Mittelzufluss von rund 3,1 Milliarden Euro. Damit will der Konzern zunächst die eigene Finanzverschuldung reduzieren und zusätzlich rund 2,5 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückgeben, entweder über eine Sonderdividende oder eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Sonderdividende. Die endgültige Höhe hängt von üblichen Mechanismen zur Kaufpreisanpassung und vom genauen Zeitpunkt des Vollzugs ab.
Wie sich der Verkauf auf die Jahresprognose auswirkt, prüft Continental derzeit noch und will die Zahlen zu einem späteren Zeitpunkt anpassen. Klarheit dürfte spätestens der Halbjahresfinanzbericht am 4. August 2026 bringen, in dem ContiTech erstmals als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen wird.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Anzeige: Continental im Blick? Bei finanzen.net zero handeln Sie ab 0 Euro Ordergebühr.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Continental AG
|
11:39
|Continental: 2,5 Milliarden Euro aus Contitech-Verkauf sollen an Aktionäre gehen (dpa-AFX)
|
11:01
|EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG Sells ContiTech Group Sector (EQS Group)
|
11:01
|EQS-Adhoc: Continental AG: Continental AG veräußert Unternehmensbereich ContiTech (EQS Group)
|
03.07.26
|Continental-Aktie im Plus: Lone Star kauft Contitech - Milliardenbewertung (finanzen.at)
|
03.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Conti auf höchstem Stand seit November 2021 - Contitech-Verkauf (dpa-AFX)
|
03.07.26
|Continental vor Verkauf von Contitech an Lone Star - Bewertung 4 Milliarden Euro (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Continental-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy (finanzen.at)
|
02.07.26
|Continental-Aktie legt zu: Analysten sehen Licht und Schatten vor den Quartalszahlen (dpa-AFX)