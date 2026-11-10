KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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10.11.2026 05:44:54
Deal mit Eigentümerfamilien: Bund lässt sich KNDS-Einstieg 6,6 Milliarden Euro kosten
Nach dem geplatzten Börsengang von KNDS steigt der Bund direkt beim deutsch-französischen Rüstungskonzern ein. Der "Spiegel" nennt nun einen konkreten Preis. Er enthält auch einen Aufschlag für entgangene Gewinne. Ein Auftrag für den Boxer-Panzer gerät derweil ins Stocken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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