Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
13.01.2026 16:45:16
Deal mit Musks SpaceX: Lufthansa rüstet Flotte mit Starlink-Internet aus
Während des Fluges mit Lufthansa-Maschinen soll es künftig möglich sein, Videos zu streamen und mit schnellem Internet zu arbeiten. 9000 Starlink-Satelliten von Elon Musk sorgen dafür. Der Marketingchef der deutschen Airline verspricht ein Premiumerlebnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
