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31.08.2026 06:31:29
Deal Pro Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Deal Pro Capital lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Umsatzseitig wurden 1,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deal Pro Capital 1,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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