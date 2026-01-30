Deal Pro Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Deal Pro Capital hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deal Pro Capital in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,95 Prozent zurück. Hier wurden 5,06 Millionen CAD gegenüber 5,38 Millionen CAD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at