Deal Pro Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Deal Pro Capital gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,8 Millionen CAD – eine Minderung von 16,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at