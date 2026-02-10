Dealogic Holdings PLCShs Aktie
WKN DE: A0CA49 / ISIN: GB00B00P3M73
|
10.02.2026 12:42:34
Dealogic and Mergermarket owner’s bonds hit by AI fears
Debt of Ion Group’s fintech empire has tumbled in price, leaving some bonds yielding more than 10%Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dealogic Holdings PLCShs
Analysen zu Dealogic Holdings PLCShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 796,00
|1,67%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 201,00
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf rotem Terrain. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.