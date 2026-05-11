Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
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11.05.2026 22:33:08
Dean Buntrock, Maestro of Waste Management, Dies at 94
Anticipating how the environmental movement would affect trash disposal in the United States, he built a 12-truck garbage company into a coast-to-coast behemoth.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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