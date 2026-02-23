General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
23.02.2026 13:41:12
Dean Capital Adds Portland General Electric Shares
According to an SEC filing dated Feb. 20, Dean Capital Management initiated a new stake in Portland General Electric (NYSE:POR) by purchasing 79,207 shares. The new holding brought the quarter-end position value to $3.8 million.Portland General Electric is a vertically integrated electric utility with a significant presence in the Pacific Northwest. The company’s diversified generation portfolio and extensive transmission infrastructure delivers power to nearly a million customers.Dean Capital quickly added Portland General Electric shares to its equity portfolio. Previously holding no shares on Sept. 30, it ended the year with over 79,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
