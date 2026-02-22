Chesapeake CorpShs Aktie

Dean Capital Bets Big on Energy Delivery With a 28,000 Share Investment in Chesapeake Utilities (CPK) Worth $3.5 Million

According to a new 13F filing with the Securities and Exchange Commission dated Feb. 20, 2026, Dean Capital Management disclosed a new position in Chesapeake Utilities Corporation (NYSE:CPK), acquiring 27,851 shares. The estimated value of the trade was $3.47 million, calculated using the average closing price for the quarter. The stake’s quarter-end value also totaled $3.47 million, reflecting both the share addition and market movement during the period.Chesapeake Utilities Corporation is a diversified energy delivery company with a focus on regulated and unregulated utility services. Its strategy leverages a balanced portfolio of natural gas, electric, and propane operations to serve a broad geographic footprint.Dean Capital’s new Chesapeake position isn’t the only new bet the firm made on utility businesses during the fourth quarter. It also added new shares of Portland General Electric (NYSE:POR) worth about 3.8 million to the portfolio. Its new Portland General Electric position is the portfolio’s sixth largest out of about 125 holdings. Its new Chesapeake Utilities position is the portfolio’s 11th largest.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
