Chesapeake CorpShs Aktie
WKN: 866245 / ISIN: US1651591042
|
22.02.2026 18:25:27
Dean Capital Bets Big on Energy Delivery With a 28,000 Share Investment in Chesapeake Utilities (CPK) Worth $3.5 Million
According to a new 13F filing with the Securities and Exchange Commission dated Feb. 20, 2026, Dean Capital Management disclosed a new position in Chesapeake Utilities Corporation (NYSE:CPK), acquiring 27,851 shares. The estimated value of the trade was $3.47 million, calculated using the average closing price for the quarter. The stake’s quarter-end value also totaled $3.47 million, reflecting both the share addition and market movement during the period.Chesapeake Utilities Corporation is a diversified energy delivery company with a focus on regulated and unregulated utility services. Its strategy leverages a balanced portfolio of natural gas, electric, and propane operations to serve a broad geographic footprint.Dean Capital’s new Chesapeake position isn’t the only new bet the firm made on utility businesses during the fourth quarter. It also added new shares of Portland General Electric (NYSE:POR) worth about 3.8 million to the portfolio. Its new Portland General Electric position is the portfolio’s sixth largest out of about 125 holdings. Its new Chesapeake Utilities position is the portfolio’s 11th largest.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chesapeake CorpShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Chesapeake CorpShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.