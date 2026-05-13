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13.05.2026 06:31:29
DEAR LIFE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
DEAR LIFE präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 11,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 22,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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