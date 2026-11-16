DEAR LIFE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DEAR LIFE stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 49,94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 75,32 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 33,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 23,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 87,95 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 122,31 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 62,13 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 20,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 78,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at