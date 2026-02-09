DEAR LIFE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DEAR LIFE hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,46 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DEAR LIFE ein EPS von 15,71 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 77,83 Prozent auf 2,54 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte DEAR LIFE 11,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at