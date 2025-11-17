|
DEAR LIFE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DEAR LIFE hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 75,35 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 55,20 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 43,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEAR LIFE 30,33 Milliarden JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 122,31 JPY beziffert, während im Vorjahr 72,44 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 78,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 67,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 46,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
