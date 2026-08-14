DEAR LIFE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DEAR LIFE stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 31,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DEAR LIFE 14,72 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,14 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,27 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at