Toll Holdings LtdShs Aktie
WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1
|
15.07.2026 06:39:19
Death toll in Bangkok bar fire reaches 30
As Bangkok kicks-off an investigation into a fire in a bar last Sunday, three people among the wounded have died. The number of deaths from the blaze now stand at 30.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!