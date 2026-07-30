Russian Aktie

Russian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: RU000A0JU6Q7

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30.07.2026 18:07:20

Deaths in Ukraine after Zelenskyy warns of Russian strikes

At least eight people have been killed in air strikes across Ukraine. President Volodymyr Zelenskyy had warned of a "massive Russian attack" citing air force reports, as Kyiv in turn again bombed a logistics center.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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