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Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027

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24.06.2026 10:53:00

Debating When to Claim Social Security? Independent Experts Agree This Is the Best Age

When you claim Social Security is an important decision because it'll permanently affect how much you receive in benefits. Your full retirement age is when you're eligible to receive your baseline benefit (called your "primary insurance amount"), but you can claim as early as age 62 or wait until 70.Everyone's situation is different, so there's no single age that's universally best. However, independent experts have performed research and decided that one Social Security claiming age stands out as the better choice for most people.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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