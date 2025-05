Debatten über Sicherheit auf dem Deutschen Schifffahrtstag

HAMBURG (dpa-AFX) - Über Sicherheit auf dem Meer diskutieren Experten auf dem 37. Deutschen Schifffahrtstag - einer am Dienstag (10.00 Uhr) in Hamburg beginnenden Fachkonferenz der maritimen Branche.

Am Vormittag ist ein Gespräch über den Schutz der Seewege geplant. Danach soll über die Sicherheit in Nord- und Ostsee gesprochen werden, wie aus der Einladung hervorgeht.

Die Experten gehören Branchenverbänden, Bundeswehr , Behörden, Forschungseinrichtungen und Unternehmen an. Bis Donnerstagabend sind weitere Veranstaltungen geplant - unter anderem zur Nachwuchsgewinnung, zum Klimaschutz und zu Künstlicher Intelligenz.

Der erste Deutsche Schifffahrtstag ist 1909 in Berlin ausgetragen worden. Zuletzt wurde die Veranstaltung 2022 in Bremen und Bremerhaven veranstaltet, zuvor 2016 in Kiel. Die Leitung liegt beim Deutschen Nautischen Verein, dem Dachverband der nautischen Vereine.

Eine weitere wichtige Veranstaltung der Branche ist die Nationale Maritime Konferenz, die die Bundesregierung ausrichtet. Diese war am 12. und 13. Mai im niedersächsischen Emden geplant, ist aber von der Regierung verschoben worden. Ein neues Datum gibt es bislang nicht./lkm/DP/jha