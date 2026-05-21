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21.05.2026 14:28:00
Debt-fueled bets are turbocharging the South Korean stock market as Kospi jumps 8%
News that Samsung management had managed to negotiate successfully with labor unions prompted a rally in South Korean stocks, augmented by the bullish comments from Nvidia’s CEO about the AI industry and chip demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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